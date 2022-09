Offene Türen bei der Feuerwehr

Bensheim. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause veranstaltet die Feuerwehr Bensheim-Mitte den traditionellen Tag der offenen Tür am Sonntag (25.) in der Robert-Bosch-Straße 7-9 in Bensheim.

Los geht es um 10 Uhr. Rechts des Feuerwehrhauses wird sich der Rasen wieder in die Aktionsmeile „Florianum“ verwandeln und den Besuchern diverse Attraktionen bieten. Neben der brandheißen Vorführung einer Fett-Explosion in der Küche kann man sich selbst am Löschen einer Mülltonne versuchen. Darüber hinaus stellen die Kameraden dort das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF20), welches seit einem neun Monaten im Dienst der Feuerwehr steht, vor.

Die Feuerwehr Bensheim-Mitte lädt für Sonntag (25.) zum Tag der offenen Tür ein. © Neu

Ebenfalls wird dort die Welt der Bienen und des Honigs vorgestellt. Den sogenannten „Feuerwehr-Honig“ kann man an diesem Tag kaufen. Zudem finden die jüngeren Besucher Spaß am diesjährigen Karussell der Firma Schneider und dem im „Florianum“ aufgestellten Wasserfall-Brunnen. Das dort verkaufte Popcorn versüßt dazu den hoffentlich sonnigen Tag. Schließlich können sich die Besucher am Kistenstapeln versuchen. Im hinteren Teil des „Florianums“, bietet die Jugendfeuerwehr Spiel, Vergnügen und jede Menge Spaß – ob Schlauchkegeln, Leinenbeutelwerfen, Schlauchkuppeln, Ringewerfen oder das „Feuerlöschen“ mit Wasser an der Spritzwand.

Außerdem informiert die Jugend in ihrem Zelt die Interessenten über die Tätigkeit der Jugendfeuerwehr, ihre Aktivitäten über das Jahr, die Übungen und Unterrichte und das Freizeitangebot. Die Jugendbetreuer stehen für Fragen jeder Zeit zur Verfügung.

Auf dem Vorplatz werden die Aktiven die Technische Hilfeleistung vorführen, indem sie mit schwerem Gerät ein Fahrzeug auseinanderschneiden und so die Rettung einer verletzten Person simulieren werden. Der Fuhrpark der Feuerwehr ist ebenfalls auf dem Vorplatz ausgestellt. Die Köstlichkeiten vom Grill sowie der legendäre Eintopf der Alters- und Ehrenabteilung werden in der Fahrzeughalle und auf dem Vorplatz angeboten, genau richtig zum Verfolgen der Übungen. Alkoholische und nicht-alkoholische Getränke gibt es in der Fahrzeughalle hinter dem Grill.

Fragen rund um den Brandschutz

In den Informationszelten der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr können, neben dem Imagefilm der Jugendfeuerwehren der Stadt Bensheim und digital gezeigten Bildern aus dem Leben eines Feuerwehrangehörigen, auch Informationen in Bezug auf die Feuerwehr erfragt werden. Fragen zu den Einsatzzahlen, Einsatzkräften, zur Brandsicherheit oder zum Rauchmelder fürs Haus können erfragt werden. Falls jemand die Feuerwehr durch eine monatliche Spende oder im Einsatzdienst unterstützen möchte, findet dort die passenden Antworten. Am Verkaufsstand am Eingang zum „Florianum“ kann sich der Bürger zudem die Feuerwehr mit nach Hause nehmen.

Das „Florianscafé“ öffnet ab 13.30 Uhr im ersten Obergeschoss des Feuerwehrhauses und lädt zur Kuchenverkostung ein. Alle Kuchen werden, wie jedes Jahr, von den Partnern und Familienangehörigen der Brandschützer zubereitet. Die Veranstaltung endet um 18 Uhr.

Der Tag der offenen Tür findet trotz der Parallelveranstaltung Jog and Rock statt, die über die Robert-Bosch-Straße durchgeleitet wird. Die Robert-Bosch-Straße ist in der Zeit nur vom Berliner Ring aus befahrbar. Die Anfahrt zu der Feuerwehr und zu den ausgewiesenen Parkplätzen bei der Firma Herbert ist am besten über die Schwanheimer Straße und den Berliner Ring zu erreichen. red