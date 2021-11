Die Stadt Bensheim bekommt eine weitere Kita. In dem Gebäude an der Volkerstraße eröffnet die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) unter dem Dach des Inklusiven Familienzentrums eine Einrichtung für junge Menschen mit und ohne Behinderung. Ab Dezember werden dort bis zu 50 Kinder von drei bis sechs Jahren in zwei Gruppen betreut.

Nach dem Beginn der Umbauarbeiten im August ging es

...