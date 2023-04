Neubürgerempfang geplant

Zell. Für Sonntag, 7. Mai, hat der Ortsbeirat Zell seinen ersten Neubürgerempfang vorgesehen. Rund 50 Einladungen an die seit 2019 zugezogenen neuen Mitbürger wurden bereits verteilt. Allerdings, so der stellvertretende Ortsvorsteher Jens Gehron, ist der bisherige Rücklauf mehr als dürftig.

Sollte sich das in den nächsten Tagen nicht ändern, wäre zu überlegen, ob der damit verbundene Aufwand für die im Dorfgemeinschaftshaus von 14 bis 17 Uhr geplante Veranstaltung geleistet werden soll. Am Donnerstag (27.) wollen sich die Akteure und Organisatoren treffen und die weitere Vorgehensweise besprechen. Bis dahin will man aber nochmals mit einem öffentlichen Hinweis in der Presse auf die Möglichkeit aufmerksam machen, sich beim Neubürgerempfang über das Zeller Dorfleben zu informieren.

Für die Planung des Neubürgerempfangs ist eine Anmeldung hilfreich, die per E-Mail unter ortsbeirat.zell@gmail.com möglich ist. js