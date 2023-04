Fahrt der SKG Zell nach Frankfurt

Zell. Die Kulturabteilung der SKG Bensheim-Zell veranstaltet am Samstag, 3. Juni, einen ganztägigen Ausflug mit dem Bus nach Frankfurt und lädt hierzu herzlich ein.

Geplant ist folgender Ablauf: Abfahrt ist um 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Zell. In Frankfurt folgt eine Stadtführung durch die Altstadt sowie Freizeit in der Innenstadt. Nach der Fahrt mit dem Ebbelwoi Express geht es zum Abendessen in Sachsenhausen (nicht im Preis enthalten).

Die Rückkehr in Zell ist gegen 21 Uhr geplant. Kosten: 40 Euro pro Person. Anmeldeschluss ist der 28. April. red