Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ortsbeirat Schwanheim - In der letzten Sitzung vor der Wahl ging es um das jetzt gestartete Sanierungsprojekt der Straßen Am Falltor und Am Junkergarten Sperrungen für die nächsten 15 Monate in Schwanheim

Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung in der Straße Am Falltor in Schwanheim haben begonnen. © Funck