Endspurt bei der grundhaften Erneuerung der Straßen „Am Junkergarten“ und „Am Falltor“ in Schwanheim: Nachdem in der vergangenen Woche planmäßig der Einbau der Asphaltdecke erfolgt ist, werden diese Woche noch abschließende Arbeiten durchgeführt, unter anderem die Fahrbahnmarkierung und Beschilderung, heißt es in einer Mitteilung des zuständigen Zweckverbands Kommunalwirtschaft Mittlere

...