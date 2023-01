Musik aus Ballett und Tanz

Bensheim. „Ballett und Tanz durch die Jahrhunderte“ – so lautet in diesem Jahr der Titel des traditionellen Neujahrskonzertes des Collegium Musicum Bergstraße, das am 5. Februar um 18 Uhr im Parktheater Bensheim stattfindet. Unter der inzwischen bewährten Leitung von Kushtrim Gashi und der charmanten Moderation von Cosima Seitz bewegt man sich tanzend durch ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm, in dem Stücke vom 17. Jahrhundert bis zur Moderne erklingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausgehend von Werken des Hofkomponisten von Ludwig XIV. Jean-Baptiste Lully, über Glucks „Reigen seliger Geister“ aus der Oper „Orpheus und Eurydike“ bis zu Werken von Mozart, Schubert, Delibes und Massenet spannt sich der Bogen. Als echte Ohrwürmer, bei denen es dem Publikum schwerfallen werde, nicht mitzusummen, entpuppten sich in den Proben der „Walzer Nr. 2“ von Schostakowitsch, bekannt durch die Musik aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Und natürlich darf auch der berühmte „Walzer aus Schwanensee“ von Tschaikowsky nicht fehlen.

Das Publikum darf sich also auf einen Abend voller eingängiger Melodien und tänzerischer Leichtigkeit freuen, verbunden mit humorvollen Anekdoten und Wissenswertem rund um das Thema Ballett und Tanz, heißt es von Seiten des Collegium Musicum.

Mehr zum Thema Tanz Ballett als dynamische Kunstform Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Parktheater Neujahrskonzert im Bensheimer Parktheater Mehr erfahren Parktheater Show „Dance Masters! – Best of Irish Dance“ in Bensheim Mehr erfahren

Karten gibt es bei der Tourist-Info, der Bensheimer Bücherstube Deichmann in Bensheim sowie der Buchhandlung Nuss in Auerbach. Für Schüler und Studenten gelten stark ermäßigte Eintrittspreise. Das Orchester freut sich auf viele interessierte Zuhörer. red