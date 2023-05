Mitmachführung im Fürstenlager

Auerbach. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen bieten 2023 im Rahmen ihres Veranstaltungsformates „Wissen wächst im Garten“ eine besondere Mitmachführung im Staatspark Fürstenlager an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Veranstaltung „Sieh’s mal anders!“ sind Kinder ab sechs Jahren eingeladen, den historischen Landschaftspark spielerisch zu entdecken. Claudia Eckel nimmt große und kleine Spurensucher mit auf einen Rundgang durch das Fürstenlager, das mit Lupen, Ferngläsern und historischen Gemälden interaktiv erkundet wird.

Die Teilnehmenden vergleichen die alten Ansichten mit dem heutigen Erscheinungsbild und lernen die Bedeutung von Denkmalpflege kennen. Die Kinder erwartet eine spannende Suche nach den Standorten von verschwundenen Parkstaffagen wie der Jawandsburg.

Mehr zum Thema Staatspark Frühling im Fürstenlager Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kräutergarten Heilkunst von früher in Lorsch nutzen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lorsch Im Lorscher Pfingstrosengarten beginnt die Blütezeit Mehr erfahren

Die eineinhalbstündige Mitmachführung „Sieh’s mal anders!“ findet am Sonntag, 14. Mai, um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem Café Luise in der Bachgasse 99 in Auerbach. Das Angebot aus der Reihe „Wissen wächst im Garten“ ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann per E-Mail an wissenwaechstimgarten@schloesser.hessen.de erfolgen.

Die Mitmachführung im Staatspark Fürstenlager wird auch am Sonntag, 2. Juli, sowie am Sonntag, 17. September, ebenfalls um 15 Uhr angeboten. red/Bild: Claudia Eckel