Mit den Bensheimer Störchen den Frühling begrüßen

Bensheim. Auch wenn das Wetter in den vergangenen Tagen – abgesehen vom Sonnenschein, der seit dem Wochenende wohltuend für Abwechslung vom Alltagsgrau gesorgt hat – noch nicht zwingend Frühlingsgefühle aufkommen ließ, so gibt es zum heutigen meteorologische Frühlingsanfang ein eindeutiges Zeichen der Natur, dass der Winter so langsam einpacken kann: Die Störche sind seit einiger Zeit wieder da und haben ihre Nester bezogen – so wie am Berliner Ring/Ecke Saarstraße vor dem ehemaligen Vogelpark. tn/Bild: Neu

