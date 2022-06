Mit Bienen blüht das Leben in Bensheim

Bensheim. Der Bienenzüchterverein 1861 Bensheim und Umgebung lädt anlässlich des Tags der Deutschen Imkerei für Sonntag (3.) unter dem Motto „Mit Bienen blüht das Leben“ zu einer Informations- und Aktionsveranstaltung am Bienenlehrpfad am Bensheimer Kirchberg ein. Das Bienen-Refugium, der Garten und Bienen-Lehrpfad in der Kalkgasse sind von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Bienen-Lehrpfad ist Teil des preisgekrönten Hospizgartens an der Kalkgasse oberhalb des Bensheimer Hospizes. Er wurde in vielen ehrenamtliche Stunden von interessierten und engagierten Bürgen gerodet und liebevoll angelegt. Teil des Hospizgartens ist der Bienenlehrpfad der Bensheimer Imkerinnen und Imker.

Der Bensheimer Bienenzüchterverein lädt für Sonntag zu einem Aktionstag in den Hospiz-Garten ein. © Verein

Mit farbigen Informationstafeln wird auf die Bienen als Nutzinsekt und auf Bienenprodukte, aber auch auf die große Vielfalt der Wildbienen eingegangen. Ein Bienenschaukasten ermöglicht die Sicht auf ein Mini-Bienenvolk – „finde die Königin in dem Gewusel der Bienen“.

Der Garten am Bensheims Hausberg beherbergt zudem vier Bienenvölker, die im Rahmen einer erfolgreichen Kooperation des Vereins mit dem Gartenteam des Hospizes betreut werden. An diesem Tag besteht für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen geführten Blick ins Bienenvolk zu erhalten.

Man kann ins Leben eines Bienenvolks eintauchen und erleben, wie sich die Bienenwesen des Bienenstaats organisieren. Bienenwarmer Honig kann direkt aus einer Wabe des Bienenvolkes gekostet werden. An der Honig-Bar können verschieden Sortenhonige probiert werden.

Weitere Aktionsthemen rund um die große Nistwand sind die bienenfreundliche Gestaltung von Blühflächen und Vorgärten sowie dringend benötigte Nistmöglichkeiten für Wildbienen. Die Bensheimer Imkerschaft freut sich zudem auf das Kennenlernen und die Gespräche mit dem Kandidaten zur anstehenden Wahl des Vorstandsvorsitzes des Landesverbands Hessische Imker, Landrat a. D. Reinhard Kubat aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, der an diesem Tag nach Südhessen kommt.

Der Tag der Deutschen Imkerei wurde vor über 20 Jahren vom Deutschen Imkerbund ins Leben gerufen, um gemäß dem Slogan Bienen helfen – Honig genießen – Klima schützen auf die Bienen und die Imkerei aufmerksam zu machen. Den örtlichen Imkervereinen wurde somit eine breite Plattform geboten, auf spannende Projekte, Initiativen und Aktionen sowie den regionalen Honig vom Imker aufmerksam zu machen. red