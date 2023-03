Der Wunsch nach einer kombinierten Rad- und Fußwegverbindung zwischen Hochstädten und Auerbach existiert schon seit fast 20 Jahren.

Insbesondere für die Hochstädter Bevölkerung geht es um eine deutlich verbesserte Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger, die per Rad oder zu Fuß nach Auerbach oder Bensheim (Schule, Einkaufen etc.) müssen, was vor allem die Gruppe der Kinder und

...