Michael Martin spendet für das Musiktheater Rex

Bensheim. Als ein großer Fan des Musiktheaters Rex und der Bergsträßer Kulturszene möchte der Bensheimer Michael Martin einen kleinen Teil dazu beitragen, die Kulturschaffenden in ihrer Pandemie-bedingten schwierigen wirtschaftlichen Lage zu unterstützen. Aus diesem Grund entschloss er sich – wie bereits im vergangenen Jahr – die Aufwandsentschädigung, die er als Mitglied des Aufsichtsrates einer in Bensheim ansässigen Firma ausgezahlt bekam, dem Musiktheater Rex zukommen zulassen. Unser Bild zeigt ihn am Freitag bei der Übergabe der Spende in Höhe von 1500 Euro an die beiden Betreiberinnen des Musiktheaters Martina Wagner (links) und Margit Gehrisch. tn/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1