Meldungen aus Bensheim

Heute Vortrag in der Synagoge

Auerbach. Der Synagogenverein weist auf eine Veranstaltung am heutigen Mittwoch (25.) um 19 Uhr in der Auerbacher Synagoge, Bachgasse 28 (Eingang neben der Baustelle), hin. Der Autor Igal Avidan liest aus seinem Buch „Mod Helmy - Wie ein arabischer Arzt in Berlin Juden vor der Gestapo rettete“. red

Fastnacht in Fehlheim

Fehlheim. Enttäuschte Gesichter gab es beim Kartenvorverkauf für die „Fählemer Fastnacht“ 2023. Die Eintrittskarten für die Sitzung am 18. Februar waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft, wie die Organisatoren mitteilen. Es wird eine zusätzliche Sitzung am Freitag, 17. Februar angeboten. Der Kartenvorverkauf hierfür findet am Sonntag, 29. Januar, von 10 bis 11 Uhr im Pfarrzentrum Fehlheim statt. red