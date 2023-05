Kurkonzert mit Auszeichnung

Bensheim. Auerbach bleibt auch in den kommenden Jahren – wie bereits berichtet – ein Luftkurort. Der Stadtteil erfüllt weiterhin alle Qualitätsstandards, die für die Verwendung dieses Gütesiegels erforderlich sind, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Zu diesem Ergebnis ist nach einer umfangreichen Überprüfung das Regierungspräsidium (RP) Kassel gekommen. Die Stadt Bensheim, der Ortsbeirat Auerbach und der Kur- und Verkehrsverein Auerbach laden nun für Sonntag, 14. Mai, zur offiziellen Verleihung des Prädikats in das Bürgerhaus Kronepark ein, die im Rahmen des ersten Kurkonzerts 2023 erfolgt.

Auftritt des Akkordeonclubs

Das Konzert samt Verleihung ist öffentlich zugänglich, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem musikalischen Auftakt durch den Akkordeonclub Blau-Weiß Bensheim. Direkt im Anschluss erfolgt die Übergabe der Urkunde. Nach diesem offiziellen Teil setzt der Akkordeonclub sein Konzert fort, in dessen weiteren Verlauf auch eine Ehrenmitgliedschaft durch den Kur- und Verkehrsverein Auerbach verliehen wird.

Im Rahmen des Konzerts werden Speisen und Getränke angeboten. Die Veranstaltung ist Teil des Bergsträßer Weinfrühlings. In diesem Zusammenhang bietet die Auerbacher Weinhandlung Frihmess an der Verkaufstheke ausgesuchte heimische Weine zum Verkosten an.

Die Verleihung des Prädikats wird Horst Wenzel vom Fachausschuss Kur-, Erholungs- und Tourismusorte beim Regierungspräsidium Kassel vornehmen. Damit ein Ort sich mit dem Prädikat „Luftkurort“ schmücken darf, müssen zahlreiche Bedingungen erfüllt sein. Vor allem muss nachgewiesen sein, dass die klimatischen Verhältnisse sich außerordentlich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen auswirken.

Zu den Kriterien, die Auerbach erfüllen musste, gehören insbesondere eine umfassende Luftreinheit, geringe Wärmebelastung, viele Wald- und Parkanlagen im und um den Ort, eine hohe Anzahl von Sonnenstunden im Jahr (mindestens 1500 Stunden) sowie eine geringe Anzahl an Nebeltagen (nicht mehr als 15 Tage) und eine geringe Feinstaubbelastung. Entsprechend aufwendig ist der Zertifizierungsprozess. Insgesamt weist Hessen 148 prädikatisierte Orte und Ortsteile auf, 19 davon sind Luftkurorte. Nach spätestens zehn Jahren ist das Prädikat zu überprüfen. ps