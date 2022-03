Was weckt Zuversicht in Zeiten erschütternder Nachrichten und schrecklicher Bilder aus der Ukraine? Was macht Mut, was motiviert und treibt die vielen ehrenamtlichen Helfer in ihrem unglaublichen Engagement an? Wer wollte, konnte am frühen Samstagabend auf dem Marktplatz Antworten finden.

Bensheimer Parteien und Wählergemeinschaften – namentlich CDU, Grüne, SPD, FDP, BfB und Freie

...