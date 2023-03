Konzert mit Widerstandsliedern in Bensheim

Bensheim. Am Freitag (31.) veranstaltet die Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger ein besonderes Konzert in der ehemaligen Synagoge in Auerbach, Bachgasse 28. Beginn ist um 19 Uhr. Bernd Köhler und Joachim Romeis werden Widerstandslieder aus verschiedenen Zeiten von den „Moorsoldaten“ und „Dona Dona“ bis zu „Sage Nein!“ von Konstantin Wecker präsentieren. Das Lied „Moorsoldaten“ ist vielen Bensheimern auch von den alljährlichen Gedenkveranstaltungen anlässlich der Pogromnacht bekannt.

„Sage Nein“ fordert auf, sich zu engagieren und sich einzumischen. „S’brent“ wird heute in Israel zu jedem Holocaust-Gedenktag gesungen. Die beiden Künstler Bernd Köhler und Joachim Romeis sind in Bensheim keine Unbekannten. In den 70er Jahren wurde Bernd Köhler (Gitarre und Gesang) durch Auftritte als politischer Liedermacher unter dem Namen „Schlauch“ bundesweit bekannt.

Joachim Romeis (Geige) ist neben den Auftritten mit Bernd Köhler auch als klassischer Orchestermusiker und in unterschiedlichen Jazz- und Klezmer-Ensembles tätig. Zu Beginn des Konzertabends wird Peter E. Kalb vom Vorstand der Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger von den Ereignissen am 24. März 1945 erzählen und an die Opfer der Kirchbergmorde erinnern. red