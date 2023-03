Kleiderbasar in Bensheim für bedürftige Familien

Bensheim. Das Frühjahr steht vor der Tür und aus diesem Grund bietet das Familienzentrum Bensheim einen Kleiderbasar für bedürftige Familien an. Es werden Personen gesucht, die bei dem Basar saisonale Kleidung für Kinder und Erwachsene kostenlos anbieten.

Der Basar findet am Freitag, 17. März, von 16 bis 18 Uhr im Café Storch, Hauptstraße 89 in Bensheim, statt. Die bedürftigen Familien können sich dann das, was sie benötigen, unentgeltlich aussuchen und mitnehmen.

Es werden zwölf Tische angeboten. Das Familienzentrum bittet um Verständnis, dass nur gut erhaltene Kleidung angeboten werden darf. Die Kleidung kann nur in Verbindung mit einem Tisch angeboten werden.

Für die Anmeldung und bei Fragen steht das Familienzentrum Bensheim unter der Telefonnummer 06251/80310 oder per Mail an partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red