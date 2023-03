Nachmittagscafé für Alleinerziehende in Bensheim

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet am Freitag, 3. März, von 15.30 bis 17.30 Uhr ein Café für alleinerziehende Mütter und Väter an. Das Angebot findet im Café Storch, Hauptstraße 89 in Bensheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt genügend Möglichkeiten zum Toben und Spielen für die Kinder, heißt es in der Ankündigung. In einer angenehmen Atmosphäre soll alleinerziehenden Elternteilen die Möglichkeit gegeben werden, andere Mütter und Väter kennenzulernen und sich auszutauschen. Gemeinsam soll herausgefunden werden, was Alleinerziehende bewegt und was sie benötigen. red