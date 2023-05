Kita-Kinder bepflanzen Hochbeete

Bensheim. Pflanzzeit ist dieser Tage für manches, was sodann frisch auf den Tisch kommen kann. Beispielsweise für Kartoffeln, Knoblauch, Spinat und Zuckermais. Kinder des Albertus-Kindergartens setzten junge Pflänzchen ganz in der Nähe ihrer Kindertagesstätte in Hochbeete an der Friedhofstraße.

Der Verein „Genial Regional“ hat das sogenannte „Urban Gardening Projekt“ in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten sowie der Heinrich-Metzendorf-Schule und mit Unterstützung der Stadt initiiert. Betreut werden die Hochbeete von den Kindergartenkindern, die dabei so manches über das Wachsen von Pflanzen und die Bedeutung des regionale Anbaus lernen. Mit dabei ist auch Landwirt Siegbert Ochsenschläger aus Wattenheim, der im Zuge der Initiative „Solidarische Landwirtschaft“ mit dem Kindergarten verbunden ist und der diesmal bei seiner Fahrt nach Bensheim mehrere Pflanzen für die Hochbeete dabei hatte. Das Foto zeigt Kindergartenkinder bei der Pflanzaktion gemeinsam mit Brigitte Zimmermann vom Verein „Genial Regional“ sowie Siegbert Ochsenschläger (links) und Kita-Betreuer Sebastian Wolf. thz/Bild: Thomas Zelinger