Hospiz-Akademie Bergstraße: Pflegekräfte qualifizieren sich weiter

Bensheim. Auch wenn man es durch die Masken nicht sieht: Freude und Erleichterung steht den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern ins Gesicht geschrieben. Neun engagierte Pflegekräfte aus den verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens konnten ihr Zertifikat als „Palliative-Care-Fachkraft“ in Empfang nehmen.

Nach ihrer insgesamt 160 Stunden umfassenden Ausbildung bei der Hospiz-Akademie Bergstraße können sie jetzt noch sehr viel besser Menschen am Lebensende sowie deren Angehörige beraten und begleiten. Zum ersten Mal fand der Kurs im modularen System statt. Nach 40 Stunden Basismodul belegten die Teilnehmenden ein 120-stündiges Aufbaumodul.

Bei vielen anderen Bildungseinrichtungen wurden die Kurse abgesagt oder abgebrochen, oder einzelne Teilnehmende konnten den Kurs nicht abschließen, weil sie in Quarantäne waren. „Die Teilnehmer unserer Kurse sind uns wichtig“, sagte Doris Kellermann, die als Kursleitung für die Planung und Durchführung hauptverantwortlich ist. „Deswegen legen wir Wert auf Methodenvielfalt und ein hohes Niveau bei unseren Referentinnen.“

„Dazu gehört natürlich auch, technische Voraussetzungen zu schaffen, die es auch unter erschwerten Bedingungen möglich machen, am Unterricht teilzunehmen“, ergänzt Dr. Swantje Goebel aus dem Akademieteam.

Über Video zugeschaltet

„Unsere hospizliche Haltung, die wir auch im Kurs vertiefen, setzt diese Demut voraus, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir weit weniger Kontrolle über unser Leben haben, als wir meinen. Das Beste aus dem machen, was jetzt möglich ist, lautet die hospizliche Devise.“ „Und dann kann man sich nur freuen, was alles geht, wenn man nur will“, kommentierte dies eine Teilnehmerin, die in der letzten Woche coronabedingt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen konnte und daher kurzerhand über das Videokonferenzprogramm Zoom der Gruppe zugeschaltet war.

Obgleich die meisten Teilnehmenden während des Kurses enormen Belastungen am Arbeitsplatz ausgesetzt waren, schafften sie es, dabei zu bleiben, den Unterrichtsstoff zu bearbeiten und bis zum Abschluss des Kurses durchzuhalten.

Die Unterrichtsinhalte erstreckten sich weit über die medizinischen Belange der Symptomkontrolle hinaus und beinhalteten Fragen der Ganzheitlichkeit, Kommunikation, Würde, Spiritualität und Haltung. Zusätzlich erstellte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kreative und sehr individuelle Abschlusspräsentationen für den letzten Kurstag. Der Kursabschluss wurde so zu einem bunten und abwechslungsreichen Strauß von Themen und Methoden.

Schon Ende Mai beginnt das nächste Basismodul Palliative Care bei der Hospiz-Akademie Bergstraße. Die erste Kurswoche findet als multiprofessionelles Basismodul statt und kann als Schnupperkurs auch einzeln gebucht werden. Wer die vollumfängliche Zusatzqualifikation Palliative Care erwerben will, besucht zusätzlich das anschließende Aufbaumodul, das examinierten Pflegekräften vorbehalten ist.

Informationen: Geschäftsstelle Hospiz-Verein Bergstraße, Am Wambolterhof 4-6, 64625 Bensheim, Telefon 06251/989450, E-Mail post@hospiz-bergstrasse.de red