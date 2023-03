Heute Aufführung im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Das Ein-Personen-Stück „Once I lived with a Stranger – Ein Phantombild“ mit der Darstellerin Kristin Steffen vom Schauspiel Köln in der Regie von Marie Schleef ist am heutigen Dienstag (14.) um 19.30 Uhr im Rahmen der Woche junger Schauspieler im Parktheater zu sehen. Eine Einführung in das Theaterstück erfolgt um 19 Uhr.

Eine junge Frau von zwanzig Jahren zieht in den USA in eine Wohnung ein, in der es spukt. Sie beginnt, an ihrem Verstand zu zweifeln. Es ist der „Stranger“, ein unsichtbares Wesen, das diesen „Spuk“ verursacht. Seine Identität wird nie enthüllt, es hinterlässt allerdings einen Schlafsack, ein Buch und etwas zu essen auf dem Dachboden. Die Gefühlsschwankungen der Protagonistin Kristin Steffen stehen im Mittelpunkt dieser sinnlichen Performance.

Eintrittskarten sind an der Abendkasse sowie in Bensheim erhältlich bei der Tourist-Information (Hauptstraße 53, Telefon 06251/8696101), im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers (Rodensteinstraße 6, Telefonnummer 06251/100816) und bei der Musikgarage (Bahnhofstraße 24, Telefonnummer 06251/680352).

Überregional können Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de erworben werden. red