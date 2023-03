Eysoldt-Verleihung und Matinee in Bensheim

Bensheim. Am 18. März ist die große Theaterwelt wieder zu Gast in Bensheim: Dann wird mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring der bedeutendste Theaterpreis im deutschsprachigen Raum vergeben. Im Parktheater erhalten Alicia Aumüller und Patrycia Ziólkowska die mit 10 000 Euro Auszeichnung für ihr Zusammenspiel in „Ödipus Tyrann“ von Sophokles in der Regie von Nicolas Stemann am Schauspielhaus Zürich.

Der mit 5000 Euro dotierte Kurt-Hübner-Regiepreis, der ebenfalls an diesem Abend übergeben wird, geht an Marie Schleef für ihre Inszenierung „Once I lived with a stranger“ am Schauspiel Köln.

Die künstlerische Gestaltung und Moderation des Abends übernimmt Schauspieler und Sänger Christian Friedel mit seiner Band Woods of Birnam. Beginn der Preisverleihung ist um 18 Uhr im Parktheater. Einlass ist ab 17 Uhr. Am Sonntag (19.) findet um 11 Uhr im Parkhotel Krone in Auerbach die Matinee statt. Die Akademie der Darstellenden Künste lädt zu einem Gespräch mit den Preisträgerinnen ein. Der Eintritt ist frei. ps