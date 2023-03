Arbeiten in der Bensheimer Ampèrestraße

Bensheim. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße sowie Hessen Mobil werden in Bensheim im Kreuzungsbereich der Ampèrestraße zur B 47 Bauarbeiten zur Verbesserung der Straßenentwässerung durchführen.

Auf der Ostseite der Ampèrestraße werden neue Sinkkästen eingebaut und an den Regenwasserkanal des KMB in der Mittelinsel angeschlossen. Damit kann das Regenwasser künftig zügig ablaufen und staut sich nicht mehr im Randbereich der Fahrbahn an, wie dies seither der Fall ist.

Keine Sperrungen

Die Arbeiten werden ohne Sperrungen unternommen. Zeitweilig kann es jedoch zu Einengungen der Fahrspuren kommen. Die Ausführung ist für die letzten beiden Märzwochen geplant.

Für Rückfragen oder Anregungen stehen vom KMB Kai-Uwe Größer (Telefon 06251/109631) sowie die Straßenmeisterei Bensheim (Telefonnummer 06251/10760) zur Verfügung. red