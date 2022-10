Herbst-Spaziergang und Hambach-Tour

Auerbach. Auch für den November kündigt der OWK Auerbach wieder eine Spazierwanderung für Senioren und eine Tagestour im Odenwald an. Die Senioren treffen sich am Mittwoch, 9. November, an der Haltestelle „Linde“ (Rewe) in Zwingenberg.

Die Anfahrt mit dem Bus der Linie 670 ist ab Bensheim Busbahnhof um 13.14 Uhr (Steig 1a) vorgesehen, ab Haltestelle „Kronepark“ um 13.22 Uhr und von allen weiteren Haltestellen auf der Strecke zur entsprechenden Zeit.

Zwei verschiedene Routen

Der herbstliche Spazierweg führt auf einer kürzeren und einer längeren Route durch die Felder Richtung Rebenhof. Ziel ist das Café Hug in Zwingenberg, wo der Abschluss stattfindet. Die Gehzeit ist entweder eine Stunde oder 75 Minuten. Zurück geht es rechtzeitig, bevor es dunkel wird, wieder mit dem Bus. Anmeldungen nimmt Heidi Miltenberger entgegen, Telefon 06251/71313.

„Rund um Hambach“ heißt es am 13. November für die Sonntagswanderer. Durch die Weinberge und den Wald führt der Weg von Heppenheim nach Ober-Hambach über einige Anstiege – zunächst recht steil, danach etwas gemäßigter. Insgesamt wird man bei schönen Ausblicken über den vorderen Odenwald und in die Ebene ungefähr dreieinhalb Stunden unterwegs sein.

Einkehr bei Kleingärtnern

Zum Abschluss findet eine Einkehr im Gasthof „In den Kleingärten“ statt. Auch an diesem Tag ist die Anfahrt mit dem Bus vorgesehen, um 9.45 Uhr mit der Linie 670 ab Haltestelle „Kronepark“ und ab 9.53 Uhr ab Bahnhof Bensheim (Steig 1b) und weitere Haltestellen bis nach Heppenheim „Am Landberg“. Anmeldungen bei Angela und Detlef Kannengießer, Telefon 06251/75728 (auf Anrufbeantworter sprechen).

Im Rahmen des Auerbacher Weihnachtsmarktes wird sich der OWK Auerbach am Samstag, 26. November, am Laternenumzug für Kinder beteiligen, hierzu gibt es rechtzeitig weitere Informationen.

Für alle Veranstaltungen der Ortsgruppe sind Gäste immer willkommen, wie der OWK Auerbach betont. red