Gronauer feiern bis Montag ihre Kerb

Gronau. Nachdem die Kerb gestern mit einer lautstarken Kerwejugend-Party auf dem Skaterplatz und geselligem Beisammensein im Dorfladen und im Scholzehof eingeläutet wurde, beginnt das Kirchweihfest heute (15.) auch offiziell. Geplant ist eine Veranstaltung auf dem Dorfplatz am Römer. Wie die Feierlichkeiten gestaltet werden, will die Interessengemeinschaft Gruneme Kerb heute unter Berücksichtigung der Wetterprognose entscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung. Festzelt und Pavillons stehen auf jeden Fall bereit.

Ab 16 Uhr treffen sich alle ehemaligen Kerweparre und Mundschenke, ebenso alle Einheimischen, die in den vergangenen Jahrzehnten Kerweborsch oder Kerwemädchen waren. Als Dresscode gilt für sie „Just White and Black“. Denn auf der Kirchentreppe soll ein Erinnerungsfoto entstehen. Eine ähnliche Zusammenkunft hatte es letztmals zur Gruneme Kerb 2009 gegeben.

In Gronau wird wieder Kerb gefeiert. Unser Bild entstand beim Umzug im vergangenen Jahr. © Neu

Schon ab 15 Uhr sind Gäste aus nah und fern zum Festbetrieb mit Speisen und Getränken willkommen. Auch der Rummelplatz hat geöffnet. Für Musik sorgt Jean Diehl mit seiner überregional bekannten Band Pink Panthers. Die Vollblutmusiker werden die Kerb mit dem Gronauer Kerwemarsch „Die Gruneme Kerb is do“ eröffnen.

Ortsdurchfahrt gesperrt

Am morgigen Sonntag steht nach dem Kirchweihgottesdienst der Umzug auf dem Programm. Die Motivwagen und Fußgruppen stellen sich um 13,30 Uhr im Unterdorf auf und starten um 14 Uhr. Die Ortsdurchfahrt wird bis circa 15 Uhr gesperrt sein. Im Anschluss wird von der Kerwekanzel am alten Schullehrerhaus auf dem Römer die Kerweredd gehalten. Erstmals werden Kerweparre Ben Kupper und Mundschenk Jannis Hoffmann den Gronauern die Leviten lesen und anschließend den Kerwekranz weihen.

Zum Kirchweihtanz spielt danach die Lindenfelser Trachtenkapelle Blasmusik aus Böhmen und dem Odenwald. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Der Frühschoppen am Montag beginnt um 11 Uhr mit dem Singenden Landwirt aus Ober-Raidelbach. Auch dann wird es warme Speisen geben, teilen die Organisatoren mit. red