Gronauer Termine werden festgelegt

Gronau. Üblicherweise trafen sich die Vertreter der Gronauer Vereine und Ortsgruppen sowie der Kirchengemeinde, des Kindergartens und der Märkerwaldschule jährlich am letzten Mittwoch im September, um die Termine für das bevorstehende Kalenderjahr zu koordinieren.

Nachdem es 2020 und 2021 pandemiebedingt etliche Unklarheiten in der Veranstaltungsplanung gab, insbesondere mit Blick auf die kalten Monate zu Jahresbeginn, soll die Terminfestlegung nun wieder frühzeitig am bekannten Tag vorgenommen werden.

Am 28. September Sitzung

Die Sitzung findet demnach am Mittwoch, 28. September, um 19.30 Uhr, in der Gruneme Stubb (ehemalige Sparkassenfiliale) statt. Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit bittet um zahlreiches Erscheinen. Vereinsvorstände, die verhindert sind und sich per E-Mail unter info@ortsbeirat-gronau.de entschuldigen, bekommen eine Excel-Vorlage zugeschickt, um ihre Termine schriftlich anmelden zu können. red