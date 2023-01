Gottesdienst und Versammlung in Schwanheim

Schwanheim. Am Sonntag (29.) findet um 10.15 Uhr in Schwanheim ein verkürzter evangelischer Gottesdienst statt, den Pfarrer Frank Fuchs innerhalb der Predigtreihe im Nachbarschaftsbezirk gestalten wird. Es geht um ein besonderes Lied in der Predigt, das im Gottesdienst auch gesungen wird.

Anschließend lädt der Kirchenvorstand zur Gemeindeversammlung ein, die die Vorsitzende des Kirchenvorstands, Angelika Koep, leiten wird. Darin geht es um die anstehende Kooperation mit Gemeinden in der Nachbarschaft, die derzeitigen Reparationsarbeiten an der Schwanheimer Kirche, den Kindergottesdienst sowie die aktuelle Situation im Kindergarten. Anschließend ist Gelegenheit für Anregungen und zur Aussprache.

Der Gottesdienst und die Gemeindeversammlung finden im Haus der Begegnung, Rohrheimer Straße 27, in Schwanheim statt. Der Grund dafür ist die aktuelle Sparmaßnahme zur Eindämmung der Heizkosten, weil so die Kirche nicht geheizt werden muss, heißt es von Seiten der Gemeinde. Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind die Anwesenden zu einem Umtrunk eingeladen. red