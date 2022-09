Gottesdienst im Kronepark

Auerbach. Die sechs katholischen Gemeinden aus Bensheim, Zwingenberg und Lautertal feiern am morgigen Sonntag (18.) um 10 Uhr im Kronepark in Auerbach einen gemeinsamen Gottesdienst. Die Pfarrgruppen-Band Hier und Jetzt, das Junge Vokalensemble und der Katholische Kirchenmusikverein Fehlheim gestalten den Gottesdienst musikalisch mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gemeinden weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass an diesem Tag keine weiteren Gottesdienste stattfinden. Im Anschluss an den Gottesdienst stellen sich die Projektgruppen und das Seelsorgeteam kurz vor, die sich im Veränderungsprozess hin zu einer neuen Pfarrei engagieren. Bei einem kleinen Imbiss gibt es anschließend die Möglichkeit zur Begegnung. red