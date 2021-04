Geburtshaus jetzt mit eigener Bushaltestelle

Bensheim. Das Geburtshaus Bergstraße in der Fehlheimer Straße 62 in Bensheim ist neuer Namensgeber für die Bushaltestelle, die bis Sonntag noch Karlstraße hieß. „Das unterstützt die Wertigkeit des Geburtshauses“, sagte Markus Zimmermann, der für den Trägerverein gekommen war, um zusammen mit Gesundheitsdezernenten Diana Stolz und dem Kreisbeigeordneten Karsten Krug die Namensänderung in Augenschein zu nehmen.

AdUnit urban-intext1

Die Idee hatte bei der Einweihung des Geburtshauses vor zweieinhalb Wochen Rolf Richter in seiner Funktion als Vereinsvorsitzender, die von Erster Kreisbeigeordneter Diana Stolz aufgegriffen und sofort ins Landratsamt getragen und von Karsten Krug auf den Weg gebracht worden war. „Jetzt wird auch sichtbar, dass das Geburtshaus einen festen Platz in Bensheim hat“, war am Montagvormittag die einhellige Meinung aller. Man unterstütze damit auch zusätzlich den Wiedererkennungswert.

Die nötigen Änderungsarbeiten an den entsprechenden Schildern hat Rainer Sauter, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Gersprenztal, übernommen. Jetzt muss nur noch der Name auf dem Fahrplan und in allen hinterlegten Datenbänken geändert werden.

Dank sagte auch Stadtrat Adil Oyan dafür, dass alles so schnell gegangen ist. Hebamme Annett Haase meinte scherzhaft, dass Schwangere jetzt nicht verpassen, am Geburtshaus aus dem Bus auszusteigen.

AdUnit urban-intext2

Angefahren wird die Bushaltestelle in der Fehlheimer Straße von montags bis freitags sowie am Samstagvormittag von der Linie 671. Außerdem ist sie auch Haltestelle der Ruftaxilinie 6977. df