Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz ist am Samstag auf dem Parteitag der hessischen CDU in Rotenburg an der Fulda zur stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt worden. Die Christdemokraten stärkten außerdem ihrem Ministerpräsidenten Boris Rhein bei seiner Wahl zum neuen Landesvorsitzenden mit einem sehr guten Resultat den Rücken. Knapp 98 Prozent votierten für ihn.

An der

...