FWG zum Thema Flächenverbrauch

Bensheim. Bensheim ist eine ständig wachsende Stadt und verbraucht dabei freie Flächen für den Wohnungs- und Gewerbebau. Es gilt der Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“, der aber nicht immer eingehalten werden könne. Die FWG steht nach eigenem Bekunden von Anfang an für einen moderaten Flächenverbrauch.

Diesen Flächenverbrauch zu begrenzen, hat sich der Kreis in seiner Biodiversitätskonferenz mit der Resolution „Flächenverbrauch tatsächlich begrenzen“ als Aufgabe gestellt. Als Mitglied der AG Flächenverbrauch der Biodiversitätskonferenz wird Sabine Hinterkeuser-Freye am heutigen Dienstag (27.) zu Gast bei der FWG sein.

In einem Meinungsaustausch sollen die vorgeschlagenen Maßnahmender Resolution besprochen und die Fragen geklärt werden, was in Bensheim bereits praktiziert wird, wo Verbesserungen angebracht sind und welche Maßnahmen der Resolution noch zusätzlich umgesetzt werden können.

Im Anschluss wird die FWG zur Vorbereitung der Stadtverordnetenversammlung Verwaltungsvorlagen näher besprechen. Für das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ sollen die beantragten und bereits zugesagten Mittel genutzt werden, um den Hostinné-Platz attraktiver und mehr begrünt zu gestalten.

In der letzten Stadtverordnetenversammlung erhielt die Beschlussvorlage hierzu jedoch keine Mehrheit. Die FWG wird die Änderungen diskutieren und eine Zustimmung besprechen.

Die Freie Wählergemeinschaft trifft sich heute (27.) um 20 Uhr in Präsenz im Nebenraum der Gaststätte Bierkeller in der Grieselstraße. Gäste sind willkommen. red