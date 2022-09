Fragen zum Hoffart-Gelände

Bensheim. Mit der Zukunft des Hoffart-Geländes befasst sich eine gemeinsame Anfrage der Fraktionen von BfB und Grünen an den Magistrat. In der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sei deutlich geworden, dass es mehrere Investoren gibt, die Interesse am Kauf des Hoffart-Geländes gezeigt haben.

Für BfB und Grüne ist es wichtig, dass eine Klärung im Zusammenhang mit den Plänen für das Neumarkt-Center und den Plänen für die Tiefgarage Beauner Platz erfolgt, betonen die Fraktionsvorsitzenden Franz Apfel (BfB) und Doris Sterzelmaier (Grüne).

Die Stadtverordneten müssten sich eine eigene Meinung bilden können. Deshalb müsse über die Pläne der Investoren informiert werden. Zusätzlich solle der Magistrat über das weitere, geplante Vorgehen informieren. Die beiden Fraktionen wollen unter anderem wissen, wie viele Interessenten es in den letzten beiden Jahren gegeben habe und welche Projekte diese für das Hoffart-Gelände verfolgten. red