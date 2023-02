Flames wollen sich belohnen

Bensheim. Zum Auftakt der Rückrunde wartet auf die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach am Sonntag in Leverkusen (16 Uhr) Schwerstarbeit in der Abwehr. Der Rückraum der Bayer-Werkselfen zählt zu den torgefährlichsten in der Liga. Viola Leuchter (die 18-jährige Neu-Nationalspielerin ist der Shooting Star dieser Saison) und Mareike Thomaier sind unter den Top-Zehn der Scorerliste platziert. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm angesichts der Bayer-Power aus der zweiten Reihe.

Ahlgrimm erwartet ein Duell auf Augenhöhe. Partien dieser Art haben die Flames in den vergangenen Monaten einige absolviert – und zumeist verloren. „Wir wollen uns belohnen und so ein Spiel endlich mal gewinnen.“ Dazu erforderlich ist in erster Linie mehr Konstanz über eine längere Strecke. eh/red