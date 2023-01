Feuerwehr Zell auf Wachstumskurs

Zell. Im Dorfgemeinschaftshaus fand am vergangenen Samstag die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bensheim-Zell statt. Der Vorsitzende Steffen Mößinger berichtete über verstärkte Einschränkungen durch Corona im ersten Quartal des Jahres 2022. Glücklicherweise konnte mit dem Start des Bouleturniers, dem Tag der offenen Tür und der Mitorganisation der Kerb, das Vereinsleben wieder fortgesetzt werden.

Nach den Worten von Wehrführer Uwe Reichelt war das Jahr 2022 ein „normales“ Jahr für die Zeller Wehr, die Kameraden sind zu insgesamt 17 Einsätzen ausgerückt. Bei vier der Einsätze handelte es sich um einen Feueralarm. Hier galt es, zwei Waldbrände, einen Kellerbrand und Unrat, welcher auf einem Privatgrundstück entzündet wurde, zu löschen. Des Weiteren wurden die Brandschützer zu mehreren Einsätzen der technischen Hilfeleistung gerufen.

Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn sprach von einem „gesunden Wachstum“ in Zell und würdigte die Gesamtstärke der Wehr, welche zu diesem Zeitpunkt aus 82 Mitgliedern besteht. Diese setzen sich aus 19 Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung, 41 Mitgliedern in der Einsatzabteilung, 22 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und 19 Mädchen und Jungen in der Kindergruppe „Löschgeister“ zusammen.

An diesem Abend stand auch die Neuwahl des Wehrausschusses und des Vereinsvorstandes an, welche im Beisein von Bürgermeisterin Christine Klein, der Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert, der Stadtverordneten Tanja Marquardt und Stadtrat Manfred Knapp durchgeführt wurden.

Nach der Wahl setzt sich der Wehrausschusses aus folgenden Mitgliedern zusammen: Wehrführer Uwe Reichelt; stellvertretender Wehrführer Werner Mößinger; Vertreter Alters- und Ehrenabteilung Steffen Mößinger; Jugendwart Tim Rettig; Vertreter „Löschgeister“ Christoph Böhm; Gerätewart Christian Brenneisen; Wehrausschuss Stefan Metzger, Sebastian Herpel und Sina Röder

Der Vereinsvorsitzende Steffen Mößinger hatte sich nach fünfjähriger Amtsperiode dazu entschlossen, nicht erneut anzutreten. Nach einstimmiger Wahl übernahm Prof. Dr. Esther Herpel den Vereinsvorsitz, unterstützt durch den stellvertretenden Vorsitzenden Michael Metzger. Schriftführerin ist Carmen Russ, Rechner Klaus Tröger, die Beisitzer sind Michael Gerber und Gunther Mößinger, das Amt des Pressewarts übernimmt Torsten Weis. red