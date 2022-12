Einkaufsgutscheine für Rentner der Bensheimer Tafel

Bensheim. Dass es keine Altersfrage ist, ob man sich über ein Geschenk freut, das konnte man jetzt bei der Bensheimer Tafel miterleben. Da, wo sonst die Ausgabe der Lebensmittel stattfindet, brannten Kerzen und es wurden Weihnachtslieder gesungen. Hatte man in der Vergangenheit eine Weihnachtsfeier für die Kinder der Tafel mit Hilfe des Lions-Clubs Bergstraße-Bensheim und des Kaufhauses Ganz veranstaltet, so wurden diesmal die Rentner der Tafel beschenkt. Lions Präsident Matthias Seip konnte zusammen mit Tatjana Steinbrenner vom Kaufhaus Ganz fast 100 Warengutscheine im Wert zu je 52 Euro an die Renterinnen und Rentner überreichen.

Ein Teil der Spende konnte, wie jedes Jahr, seitens des Lions Clubs durch den Verkauf von Plätzchen erlöst werden. Am 19. November hatten die Männer des Lions-Club Plätzchen gebacken und die 75 Tüten am 26. November vor dem Edeka-Markt verkauft. „Die Tüten waren innerhalb von 35 Minuten alle weg“, erzählte ein strahlender Manfred Rettig am Rande der Weihnachtsfeier der Tafel. Die besinnliche Feier und das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern wurden musikalisch begleitet von Ursula Krieger-Herte an der Klarinette und Alois Scholz am Keyboard. Außerdem erzählte die Tafel-Vorsitzende Mariette Rettig eine Weihnachtsgeschichte. tn/Bild: THomas Neu