Grundschüler spenden für die Tafel

Bensheim. Wie viele Runden um das Schulgebäude der Grundschule in den Kappesgärten bei dem Spendenlauf am 20. September gelaufen wurden, ist nicht dokumentiert. Aber es müssen sehr viele gewesen sein, denn es kam eine stolze Summe zusammen.

Vor dem Lauf hatten sich die Schüler Sponsoren gesucht – also Mama, Papa, Opa oder Oma gefragt, wie viel Euro pro Runde gezahlt werden. Am Ende dieses Sponsorenlaufes hatte man 3000 Euro zusammen bekommen. Die Hälfte der Summe bekommt der Förderverein der Schule und die andere Hälfte wurde, wie in den vergangenen Jahren, einem sozialen Zweck gespendet.

In diesem Jahr kommt es der Bensheimer Tafel zugute. Am Montag konnte Tafel-Koordinatorin Mariette Rettig (links) eine Spende in Höhe von 1500 Euro im Rahmen des Adventssingens der Schüler entgegen nehmen. tn/Bild: Thomas Neu