Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Brandmeldeanlagen befinden sich in vielen größeren Firmengebäuden, in Fitnessstudios oder Industrieanlagen - und in den Gerätehäusern der Feuerwehren. Sollte man zumindest meinen. In der Praxis gehören sie aber nicht zur Standardausstattung. „Die wenigstens Feuerwehrhäuser haben eine“, bestätigte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn, nicht nur auf Bensheim

...