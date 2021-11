Die Bensheimer müssen auch im zweiten Corona-Winter auf ihren Weihnachtsmarkt verzichten. Der Magistrat einigte sich in einer Sondersitzung am Freitag darauf, die beliebte Veranstaltung abzusagen. Eigentlich hätte der Budenzauber unter Pandemie-Auflagen am Donnerstag eröffnet werden sollen.

„Die Mitglieder haben das Thema intensiv diskutiert, alle Argumente wurden lange abgewägt.

...