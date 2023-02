Circus Weisheit gastiert in Bensheim

Bensheim. Der Circus Manuel Weisheit ist für ein Sondergastspiel noch bis zum 26. Februar mit einer neuen Show in Bensheim in der Suzuki-Allee (Nähe Mc Donald’s).

Vorstellungen sind samstags um 15 und 19 Uhr, sonntags um 15 Uhr und am Freitag um 17 Uhr. Zum Familientag am Freitag zahlen Erwachsene Kinderpreise, samstags um 19 Uhr kostet der Eintritt zehn Euro auf allen Plätzen. Ticketreservierung ist möglich unter Telefon 0162/7915324.

Der Circus Manuel Weisheit ist zu Gast in Bensheim. © Circus

In der Ankündigung heißt es: „Nervenkitzel, Herzrasen und Schweißperlen, das Gastspiel des Circus Manuel Weiheit wird adrenalingeladen.“ Aus der Ukraine ist das Trio Extrem mit einer waghalsigen BMX-Stuntshow zum ersten Mal in Bensheim zu erleben. Mit bis zu 70 km/h fahren sie mit den Motorrädern kreuz und quer über die innere Wand der „Kugel des Todes“. In der Pause haben alle Besucher die Möglichkeit, sich in der Kugel fotografieren zu lassen.

Auch artistisch wird einiges geboten: Die Gebrüder Weisheit, inzwischen die achte Generation der traditionsreichen Artistenfamilie, zeigen kraftvolle Artistik an den römischen Ringen und beeindrucken mit mehrfach preisgekrönter Handstandartistik. Janette Weisheit begeistert an den Seidentüchern sowie auf dem gespannten Silberdraht. Jaqueline Quaiser aus Wien fasziniert mit einer rasant choreografierten Hula-Hoop-Show.

Tierfreunde kommen ebenso auf ihre Kosten: Tiertrainer Dominik Weisheit präsentiert edle Pferde, vorwitzige Ponys und seine Kamelkarawane. Er überrascht das Publikum mit besonders kleinen Vierbeinern: seinen Hunden Loui & Nala. Gespielt wird in einem modernen Palastzelt mit Platz für rund 400 Zuschauer, denen durch eine besondere Zeltkonstruktion von fast allen Plätzen eine uneingeschränkte Sicht auf die Manege geboten wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Tiere im Circus Manuel Weisheit werden nach eigenen Angaben nach den vom Landwirtschaftsministerium festgesetzten „Leitlinien zur Haltung von Zirkustieren“ gehalten, deren Einhaltung an jedem Gastspielort unangemeldet von den jeweiligen Veterinärämtern vor Ort kontrolliert werde. Alle Interessierten sind eingeladen, sich auch außerhalb der Vorstellungszeiten ein eigenes Bild von der Unterbringung der Tiere zu machen. red