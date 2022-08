Bensheim. Wie die Weinberge, prägen auch Wiesen und Felder die Landschaft an der Bergstraße. Bewirtschaftet werden sie von den Landwirten, für die sich aktuell die Trockenheit und die steigenden Energiepreise als Herausforderungen darstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Auf Lebensmittel aus regionalem Anbau und Tierhaltung legen wir Wert. Die Arbeit der Landwirte ist unverzichtbar sowohl für die Nahrungsversorgung als auch den Erhalt des Landschaftsbildes“, sagt Tobias Heinz, Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Den Bauernhof der Familie Schweickert in Schwanheim besuchen die Christdemokraten am Dienstag (16.). Um 19 Uhr treffen sie sich am Stallgebäude, das außerhalb des Ortes steht. Über die Situation der Landwirte wollen sich die Stadtverordneten und Magistratsmitglieder der CDU dort im Rahmen ihrer Termine während der Sommerferien informieren. Themen werden die Entwicklung der hiesigen Landwirtschaft sowie die Direktvermarktung von Lebensmitteln sein.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lagerfeld-West Acker mit Platz für 200 Wohnungen Mehr erfahren

Interessiert sind sie auch am Projekt der Blühwiese, das Familie Schweickert in diesem Jahr für den Naturschutz gestartet hatten. Ebenso spricht die CDU-Fraktion über Potenziale für Solarzellen zur Energieerzeugung. red