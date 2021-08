"Bürger für Bensheim" wollen aufstocken statt neu bauen

Bensheim. Zu einer Video-Konferenz in der Sommerpause trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag, 10. August, um 18 Uhr.

„Das Thema Flächenverbrauch und in diesem Zusammenhang der umstrittene Bau zweier weiterer Turnhallen und eines dazugehörigen Parkplatzes am Berliner Ring neben der neuen städtischen Kindertagesstätte steht dabei im Mittelpunkt der Beratung“, schreibt BfB-Stadtverordneter Franz Apfel. In Gesprächen mit der TSV Auerbach und der Bürgerinitiative will sich die Fraktion weiter sachkundig machen.

„In Bensheim wurden in den vergangenen Jahren viele Hallen für den Schul- und Vereinssport gebaut. Bevor weitere Flächen versiegelt werden, muss erst geprüft werden, ob bestehende Hallen aufgestockt oder umgebaut werden können“, informiert BfB-Stadtverordneter Norbert Koller. Die geplanten Hallen am Berliner Ring sollen auch für den Schulsport für das AKG, das Goethe-Gymnasium und die Grundschule in den Kappesgärten genutzt werden. „Dabei würde viel Zeit für die Schulkinder verlorengehen“, meint die BfB.

„Wenn es möglich wäre, dass die Nibelungenlandhalle in der Wilhelmstraße 86 aufgestockt werden könnte, wäre dies vom Standort für s Goethe-Gymnasium und AKG ideal“, stellt Ulrike Vogt-Saggau fest und weist darauf hin, dass hier kaum Zeitverlust für den Weg zur Halle entstehen würde. „Neben der Prüfung, ob bestehende Sporthallen aufgestockt werden können, sehen wir eine weitere Notwendigkeit in der Überprüfung der Nutzungen durch die Vereine“, schreibt die BfB. Die 2017 vorgestellte stichprobenartige Überprüfung der Nutzung habe zahlreiche Probleme offenbart: beispielsweise „keine Nutzer angetroffen“ oder „eine sehr geringe Anzahl Nutzer angetroffen“ sowie „andere Gruppen als gemeldet angetroffen“.

„Diese Beispiele zeigen, dass es Handlungsoptionen außerhalb des weiteren Neubaus von Sporthallen gibt. Hier sehen wir Handlungsbedarf“, stellt die BfB-Vertreterin im Ortsbeirat Auerbach, Barbara Ottofrickenstein-Ripper, fest. red