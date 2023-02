BfB konferiert am Donnerstag

Bensheim. Zu ihrer nächsten Video-Konferenz trifft sich die BfB-Fraktion ausnahmsweise am Donnerstag (2.) bereits um 17 Uhr zur Video-Konferenz. Stadtverordnete Dr. Ulrike Vogt-Saggau informiert über das Bundesförderprogramm „klimaangepasstes Waldmanagement“. Welche Voraussetzungen für eine Bundesförderung müssen erfüllt sein? Welche Waldbereiche kämen dafür in Frage? Dies sind zwei Fragestellungen, die in der Video-Konferenz näher betrachtet werden.

„Wir sprechen auch über die Angebote der Wohlleben-Waldstiftung für Bensheim und für Lautertal“, so Stadtverordneter Norbert Koller hin.

Klima- und Naturschutz mit Biodiversität gehören untrennbar zusammen. „Deshalb setzen wir uns für Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern und über Parkplätzen ein“, betont Magistratsmitglied Andreas Born. red