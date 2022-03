Das Projekt lebt weiter: Die 5000 Tauben, die in einer kunstvollen Installation des Familienzentrums Kindertagesstätte Sankt Albertus – zu einem Vogelschwarm vereint – fast ein Jahr lang in der katholischen Pfarrkirche Sankt Georg in luftiger Höhe von der Decke ragten, sind zu einem weiteren Flug aufgebrochen: aus Solidarität für die vom Krieg betroffenen Menschen in der

...