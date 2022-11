Die Grundschule in den Kappesgärten ist dem Pakt für den Nachmittag beigetreten. In Bensheim wurde am Mittwoch die symbolische Dreiecksvereinbarung zwischen dem Kreis Bergstraße als Schulträger sowie der Schule und dem operativen Träger des Betreuungsangebots unterzeichnet. Bei letzterem handelt es sich um die GaBiBe gGmbH. Der Name steht für „Ganztags, Bildung und Betreuung“. Ziel sei es, das

...