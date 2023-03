Ehrungen, Beförderungen und Ernennungen standen auf der Tagesordnung der Versammlung aller Bensheimer Feuerwehren am Freitagabend im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach. An der Zusammenkunft nahmen auch zwei Kameraden und eine Kameradin aus der Ukraine teil, die am Wochenende mit einem Hilfstransport zurück in ihre Heimat gefahren sind.

© Thomas Zelinger