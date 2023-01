Die Bensheimer Feuerwehr bekommt einen neuen Gerätewagen Atemschutz. Vom Land Hessen gibt es Fördermittel in Höhe von 146 000 Euro. Staatssekretär Stefan Sauer überreichte Bürgermeisterin Christine Klein den obligatorischen Bescheid am Donnerstag im Stützpunkt an der Robert-Bosch-Straße.

