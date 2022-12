Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Bensheim und sein Millionen-Defizit

Die Bensheimer Stadtverordneten tagen am Donnerstag (15.) im Bürgerhaus. In der letzten Sitzung des Jahres geht es unter anderem um den Haushaltsplan für 2023 und die Bauzaun-Sperre an der Kita Berliner Ring.