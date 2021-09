Wären die Sirenen in der griechischen Mythologie bereits auf eine Smartphone-App umgestiegen, hätte das so manchen Seefahrer vor einem unschönen Ende bewahrt. In der mitteleuropäischen und mythenbefreiten Gegenwart stellt sich die Situation allerdings etwas anders dar.

Städte und Gemeinden, die ihre Sirene abgeschafft haben und ganz auf die digitale Warnung vertrauen, müssen sich nicht

...