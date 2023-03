„Bensheim hilft“ beim Ostermarkt

Bensheim/Lindenfels. Am kommenden Wochenende findet im Lindenfelser Bürgerhaus wieder ein Ostermarkt statt. Zum zweiten Mal ist auch der Verein „ Bensheim hilft“ wieder dabei. An einem Stand werden am Samstag (25.) von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr selbst gebackenes Ostergebäck und hausgemachte Marmeladen und Gelee angeboten.

Die kompletten Einnahmen werden für künftige Projekte in Naturkatastrophengebieten verwendet, informiert der Verein. Aktuell möchte der Vorstand auch im Erdbebengebiet in der Türkei helfen, sucht aber noch nach einem passenden Projekt.

Seit Bestehen des Vereins „Bensheim hilft“ – das heißt innerhalb von 18 Jahren – konnten durch Spenden und die Durchführung unterschiedlichster Aktionen und Veranstaltungen mehr als 650 000 Euro gesammelt werden. Dieses Geld wurde in kleineren oder größeren Beträgen ausgesprochen effektiv eingesetzt, heißt es in einer Pressenotiz. Insbesondere achtet der Verein darauf, dass Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird. Infos zu den bisher unterstützten Projekten gibt es im Internet unter www.bensheim-hilft.de. red