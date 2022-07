Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Zell brannte am Sonntag die Hütte – und das wortwörtlich. Zum Glück war die Holzhütte nur sehr klein und der Brand an der Blockhütte wurde von Wehrführer Uwe Reichelt mit Hilfe des Löschtrainers für Übungszwecke gelegt.

Die Leistungsspangenträger der Jugendwehr mit Jugendwart Tim Rettig zeigten dann beim Tag der offenen Tür für die vielen Gäste vor dem

...